«Фулхэм» претендует на вратаря «Бернли» Поупа

«Фулхэм» интересуется вратарем «Бернли» Ником Поупом, сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб хочет усилить вратарскую позицию в случае выхода в АПЛ и рассчитывают подписать 29-летнего англичанина в случае, если его команда вылетит в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.

«Фулхэм» лидирует в чемпионшипе с 77 очками в 37 матчах, «Бернли» идет на предпоследней, 19-й строчке с 21 очком в 27 играх.

В сезоне-2021/22 Поуп принял участие в 28 матчах и пропустил 36 мячей, отыграв 7 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.