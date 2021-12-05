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Полузащитник «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал о психологических проблемах

Стерлинг рассказал, что ему помогло улучшить психологическое состояние
12:23
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о психологических проблемах, возникших в конце прошлого сезона.

«Я прошел через сложный период, не мог совладать с мыслями, побороть негативные эмоции. Мне пришлось через все это пройти.

Впервые в карьере я не играл так много, как хотел бы. Я был очень разочарован, а на горизонте был крупный турнир (Евро-2020). Мне необходимо было прийти в норму к матчам сборной.

Медитация помогла мне улучшить психологическое и физическое состояние. Когда я впервые попробовал ее, то почувствовал себя таким свежим и довольным. На следующий день было только лучше. Так что я продолжал. Чем чаще я медитирую, тем лучше себя чувствую», — цитирует Стерлинга The Times.

В этом сезоне 26-летний англичанин провел 13 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Виктория Кравченко все материалы автора

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