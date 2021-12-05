Полузащитник «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал о психологических проблемах

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о психологических проблемах, возникших в конце прошлого сезона.

«Я прошел через сложный период, не мог совладать с мыслями, побороть негативные эмоции. Мне пришлось через все это пройти.

Впервые в карьере я не играл так много, как хотел бы. Я был очень разочарован, а на горизонте был крупный турнир (Евро-2020). Мне необходимо было прийти в норму к матчам сборной.

Медитация помогла мне улучшить психологическое и физическое состояние. Когда я впервые попробовал ее, то почувствовал себя таким свежим и довольным. На следующий день было только лучше. Так что я продолжал. Чем чаще я медитирую, тем лучше себя чувствую», — цитирует Стерлинга The Times.

В этом сезоне 26-летний англичанин провел 13 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.