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АПЛ, расписание и результаты матчей 15 тура. «МЮ» — «Кристал Пэлас» и другие игры

18:45
Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters
Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters
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Все матчи 15-го тура чемпионата Англии. «Вест Хэм» дома обыграл «Челси», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» и другие встречи.

4 декабря, суббота

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Челси
Голы
Тиагу Силва, 28 (0:1), Лансини, 40 (1:1), Маунт, 44 (1:2), Боуэн, 56 (2:2), Масуаку, 87 (3:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Зума (Пабло Форнальс, 71 ) Цоуфал Доусон Диоп Джонсон (Масуаку, 45+2 ) Лансини (Бенрама, 85 ) Соучек Райс Антонио Боуэн
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Пулишич, 73) Кристенсен Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Лофтус-Чик Маунт Зиеш (Хадсон-Одои, 64) Хаверц (Лукаку, 46)
Предупреждения
Цоуфал 90  -  Жоржиньо 23, Джеймс 90, Кристенсен 90
Судьи
Марринер
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Бернли
Голы
Уилсон, 40 (1:0)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Льюис Шер Ласкеллес Манкильо Сен-Максимен (Мерфи, 90 ) Уиллок Шелви Альмирон (Фернандес, 85 ) Жоэлинтон Уилсон
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски Коллинз Лоутон (Робертс, 75) Макнейл Браунхил Уэствуд Гудмундссон (Родригес, 81) Корне (Выдра, 32) Вуд
Предупреждения
Манкильо 90  -  Коллинз 75
Судьи
Тирни
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Жозе Са Саисс Коади Килман Аит Нури (Хувер, 90 ) Рубен Невеш Дендонкер Семеду Хван Хи Чхан (Жоау Моутинью, 79 ) Хименес Траоре (Тринкан, 89 )
Ливерпуль
Алиссон Робертсон ван Дейк Матип Александр-Арнолд Тиагу Алькантара Фабинью Хендерсон (Ориги, 68) Мане Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82) Салах
Предупреждения
Дендонкер 26, Хименес 88  -  Фабинью 62, Робертсон 66
Судьи
Кавана
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 20:30. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Манчестер Сити

5 декабря, воскресенье

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Лестер

6 декабря, понедельник

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Арсенал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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