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Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не поедет в тур по США из-за неподходящего статуса вакцинации, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 31-летний немец не считается полностью вакцинированным в США, так как получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса.

Отмечается, что полузащитник переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, а первую дозу вакцины сделал летом 2021-го. В такой ситуации в Германии людей считают полностью вакцинированными.

При этом иностранцы, прибывающие в США, должны быть дважды вакцинированы от коронавируса. Гюндоган планировал сделать вторую вакцину, чтобы поехать в США, но снова заразился коронавирусом в прошлом месяце. Врачи посоветовали ему подождать три месяца прежде чем делать прививку.

Также в тур «Манчестер Сити» по США не поехали защитники Джон Стоунз и Эмерик Лапорт, а также полузащитник Фил Фоден.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/07/16/ilkay-gundogan-miss-man-citys-us-tour-due-vaccination-status/

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Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
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10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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