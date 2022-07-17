Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не поедет в тур по США из-за неподходящего статуса вакцинации, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 31-летний немец не считается полностью вакцинированным в США, так как получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса.

Отмечается, что полузащитник переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, а первую дозу вакцины сделал летом 2021-го. В такой ситуации в Германии людей считают полностью вакцинированными.

При этом иностранцы, прибывающие в США, должны быть дважды вакцинированы от коронавируса. Гюндоган планировал сделать вторую вакцину, чтобы поехать в США, но снова заразился коронавирусом в прошлом месяце. Врачи посоветовали ему подождать три месяца прежде чем делать прививку.

Также в тур «Манчестер Сити» по США не поехали защитники Джон Стоунз и Эмерик Лапорт, а также полузащитник Фил Фоден.