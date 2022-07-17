Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не поедет в тур по США из-за неподходящего статуса вакцинации, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 31-летний немец не считается полностью вакцинированным в США, так как получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса.
Отмечается, что полузащитник переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, а первую дозу вакцины сделал летом 2021-го. В такой ситуации в Германии людей считают полностью вакцинированными.
При этом иностранцы, прибывающие в США, должны быть дважды вакцинированы от коронавируса. Гюндоган планировал сделать вторую вакцину, чтобы поехать в США, но снова заразился коронавирусом в прошлом месяце. Врачи посоветовали ему подождать три месяца прежде чем делать прививку.
Также в тур «Манчестер Сити» по США не поехали защитники Джон Стоунз и Эмерик Лапорт, а также полузащитник Фил Фоден.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -