«Тоттенхэм» поборется с «Астон Виллой» за Галлахера

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм», который поборется за игрока с «Астон Виллой». Также футболистом интересуется «Атлетико».

В минувшем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.