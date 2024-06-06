Мэддисон не будет включен в итоговую заявку сборной Англии на Евро-2024

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не примет участие в чемпионате Европы-2024, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, 27-летний футболист не попадет в окончательную заявку сборной Англии на турнир. Ожидается, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт назовет окончательный состав в субботу.

В сезоне-2023/24 Мэддисон провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.