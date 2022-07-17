«ПСЖ» требует от 60 до 65 миллионов евро за Кимпембе, «Челси» готов заплатить не больше 50 миллионов

«Челси» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу защитника Преснеля Кимпембе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане хотят выручить за 26-летнего француза от 60 до 65 миллионов евро, однако английский клуб не готов платить за футболиста более 50 миллионов евро.

В «ПСЖ» считают Кимпембе частью проекта, однако руководство готово отпустить его в случае, если получит предложение, которое сочтет достойным.

Кимпембе — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.