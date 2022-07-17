Руни хочет подписать Фила Джонса в «Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Джонсом, сообщает Daily Star.

По информации источника, главный тренер американской команды Уэйн Руни хочет подписать 30-летним англичанином, с которым вместе играл за «МЮ» с 2011 по 2017 год.

Руни возглавил «Ди Си Юнайтед» 12 июля.

В прошлом сезоне Фил Джонс принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед» и получил 1 желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.