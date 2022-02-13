Фабиньо: «У «Ливерпуля» будет шанс идти рядом с «Манчестер Сити» к моменту нашей встречи, если мы выиграем все игры»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» должен идти от матча к матчу, — приводит слова Фабиньо BBC. — Мы выступаем каждые три дня в разных турнирах. Все должны быть готовы. Хорошо, что у нас нет травмированных. У «Ливерпуля» будет шанс идти рядом с «Манчестер Сити» к моменту нашей встречи, если мы выиграем все игры» .

После 25 туров «Ливерпуль» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на девять баллов.

Встреча мерсисайдцев с горожанами в рамках 32-го тура премьер-лиги состоится 9 апреля. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 17.00 по московскому времени.