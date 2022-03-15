Полузащитник «Кристал Пэлас» Галлахер после ничьей с «Манчестер Сити»: «Я не чувствую ног и едва могу говорить»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Конор Галлахер рассказал об усталости после матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:0).

«Ничья — заслуженный результат по итогам матча. Мы все сегодня очень потрудились, отдали все силы, я горжусь командой. Я сейчас не чувствую ног и едва могу говорить.



Нашим планом было поймать «Манчестер Сити» на контратаке. Мы неплохо сыграли. Перед матчем мы верили, что можем даже победить. Да, этого не случилось, но мы довольны и ничьей. «Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире, ни разу не проиграть им в сезоне — потрясающе, это показывает, на что мы способны», — сказал в эфире Sky Sports Галлахер.

В матче против «Манчестер Сити» Галлахер пробежал 12,5 километра, установив рекорд «Кристал Пэлас» по этому показателю в сезоне-2021/22.

В матче первого круга, который состоялся 30 октября 2021 года, «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» (2:0).