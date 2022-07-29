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Алекс Фергюсон станет советником исполнительного директора «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Легендарный тренер Алекс Фергюсон вернется к более активной работе в «Манчестер Юнайтед» и станет советником исполнительного директора Ричарда Арнольда, сообщает Daily Mail.

Также в принятии решений ему будет помогать бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан команды Брайан Робсон и бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу.

80-летний Фергюсон не принимал активного участия в жизни клуба с 2013 года.

В 2018 Фергюсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Он перенес операцию и смог восстановиться.

Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Брайан Робсон
0
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2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
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