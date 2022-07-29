Алекс Фергюсон станет советником исполнительного директора «Манчестер Юнайтед»

Легендарный тренер Алекс Фергюсон вернется к более активной работе в «Манчестер Юнайтед» и станет советником исполнительного директора Ричарда Арнольда, сообщает Daily Mail.

Также в принятии решений ему будет помогать бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан команды Брайан Робсон и бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу.

80-летний Фергюсон не принимал активного участия в жизни клуба с 2013 года.

В 2018 Фергюсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Он перенес операцию и смог восстановиться.

Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.