Энцо Фернандес считает, что «Челси» заслужил победу в финале Кубка лиги

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мнением о матче против «Ливерпуля» в финале Кубка лиги.

«Я хочу выиграть этот турнир, но это касается не только меня. Хочу выиграть его с командой. Команда заслуживает этот трофей, потому что последние 18 месяцев ей не всегда было легко.

Мне не нужно говорить с другими, чего ожидать, потому что это «Челси», большой клуб, который регулярно играет в финалах», — цитирует Фернандеса журналист Бен Якобс.

Команды встретятся 25 февраля в Лондоне. Начало — в 18.00 мск.