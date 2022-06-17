Полузащитник «Баварии» Рока перешел в «Лидс»
Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс». Английский клуб подписал с новичком контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.
По информации британских СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов евро без учета бонусов.
В сезоне-2021/22 25-летнйи испанец принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что хавбек «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Сити».
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|Тоттенхэм
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14
|Астон Вилла
|0
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
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|
Эвертон – Челси
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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