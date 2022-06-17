Полузащитник «Баварии» Рока перешел в «Лидс»

Полузащитник «Баварии» Марк Рока перешел в «Лидс». Английский клуб подписал с новичком контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

По информации британских СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 25-летнйи испанец принял участие в 13 матчах «Баварии» и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что хавбек «Лидса» Калвин Филлипс может перейти в «Манчестер Сити».