Двукратный обладатель Кубка УЕФА Мареска вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Ювенутса» и «Севильи» Энцо Мареска вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити». Он станет одним из помощников главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, сообщает журналист Николо Скира.

Мареска заменит Хуанме Лильо, который начнет самостоятельную работу.

Ранее Мареска уже работал в структуре «Сити», тренируя резервную команду. Также он непродолжительное время был главным тренером «Пармы».

Будучи игроком, Мареска дважды выигрывал Кубок УЕФА в составе «Севильи». Также он брал Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. С «Ювентусом» хавбек становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.