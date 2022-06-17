«Саутгемптон» объявил о подписании вратаря «Манчестер Сити» Базуну

«Саутгемптон» объявил о подписании вратаря «Манчестер Сити» Гэвина Базуну.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

Ранее информировалось, что «святые» заплатят за 20-летнего ирландца 11 миллионов фунтов. При этом сумма может вырасти до 15 миллионов фунтов благодаря бонусным выплатам, которые зависят от выступлений голкипера.

В сезоне-2021/22 Базуну выступал за «Портсмут» на правах аренды. Голкипер провел 46 матчей и пропустил 53 гола, отыграв 17 встреч на ноль.