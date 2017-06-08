Поль Погба: "Моуринью побеждает, поэтому его и зовут Особенный"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил вклад в победы команды главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью. В минувшем сезоне "МЮ" выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

– Моуринью – Особенный, потому что побеждает, – цитирует Sky Germany Погба. – Иногда он делает вещи, на которые другие не способны. Например, в матче с "Челси" он изменил план игры команды перед самым стартовым свистком. Мы никогда не отрабатывали то, что пришлось делать на поле, но это сработало, и это был особенный момент. Мы выиграли три трофея в минувшем сезоне благодаря Моуринью. Он заслуживает всего, что имеет.