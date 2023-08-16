Пол Мерсон оценил перспективы «Челси» после трансфера Кайседо

Футбольный аналитик Пол Мерсон считает, что приобретение «Челси» Мойсеса Кайседо даст команде преимущество над «Ливерпулем» в борьбе за место в четверке в АПЛ.

«Челси» уже выглядит в сто раз лучше, чем в прошлом сезоне, и с присоединением к ним Мойсеса Кайседо они финишируют в первой четверке вместо «Ливерпуля», — заявил Мерсон.

Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» в августе этого года. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» — двенадцатое.