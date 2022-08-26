Погребняк заявил, что Захаряну обязательно нужно переходить в «Челси»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Уезжать 100 процентов нужно! Обязательно. Даже если Арсен первое время будет во второй команде, это ничего страшного. В дальнейшем он будет в основе», — сказал Погребняк «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.