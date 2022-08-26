Полузазитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал нападающего команды Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории. Он выразил надежду, что 37-летний португалец останется в манкунианском клубе.

«Роналду — один из лучших футболистов всех времен, — приводит слова Каземиро ESPN. — Криштиану знает, что я его очень уважаю. Надеюсь, что он останется в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник отметил, что Роналду очень важен для «МЮ».

«Роналду дает команде много голов. Он победитель, лидер. Мы сблизились друг с другом также и из-за языка. С первого дня здесь он помогает мне во всем, помогает очень сильно. Я действительно надеюсь, что он останется в «МЮ», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трех матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

22 августа «красные дьяволы» объявили о подписании контракта с 30-летним бразильцем на четыре года.