Почеттино — о потерях «Челси»: «Я должен плакать или жаловаться?»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачную игру команды в этом сезоне.

«Я думаю, болельщики осознают, что если вы вкладываете деньги, о которых люди говорят в СМИ, существуют определенные ожидания. Если вы не выигрываете, это нормально, что болельщики недовольны.

Мы невероятно верим в себя, но нам не везет, потому что на сегодня у нас 12 травмированных игроков. Я должен плакать или жаловаться? Нет. Мне нужно принять этот вызов и сохранять позитивный настрой», – приводит слова Почеттино Reuters.

После 5 туров «Челси» с 5 очками занимает 14-е место в АПЛ. В последнем туре лондонцы сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0).