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17 сентября, 22:59

Главный тренер «Челси» Почеттино: «Мы будем сильны, когда у нас будет полная команда»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино связывает неудачи команды в последних играх с отсутствием нескольких игроков.

«Мы будем сильны, когда у нас будет полная команда. Любая команда, находящаяся в нормальных условиях и обладающая всеми необходимыми качествами, может участвовать в соревнованиях. Но что мы можем сделать? У нас есть исключительная вера, но нам не повезло, потому что у нас 12 травмированных игроков, плюс этот список пополнили Кукурелла, Мадуэке и Кайседо. Таким образом, у нас на скамейке запасных оказались молодые ребята и два вратаря», — приводит пресс-служба клуба слова Почеттино.

В матче 5-го тура АПЛ, который прошел 17 сентября, «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0). Ранее команда уступила «Ноттингему» (0:1).

На данный момент «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 очков.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/pochettino-we-need-to-be-relaxed-and-clever
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
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17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
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18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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