Пирс Морган: «Жалкий «МЮ» дома разбит «Брайтоном». Кто-то еще сомневается, что Криштиану был прав?»

Журналист Пирс Морган прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (1:3) в 5-м туре АПЛ.

Перед своим уходом из «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал интервью Моргану, в котором раскритиковал клуб и главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Жалкий «Юнайтед» дома разгромлен «Брайтоном». Кто-то еще сомневается, что Криштиану был на сто процентов прав относительно состояния клуба и тен Хага? С уходом Роналду стало еще хуже», — написал Морган в своем аккаунте в Twitter.

После 5 матчей «Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Это худший старт команды в АПЛ с 1989 года.