«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ
«Ньюкасл Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» в матче 5-го тура АПЛ — 1:0.
У черно-белых отличился нападающий Каллам Уилсон, который реализовал пенальти на 64-й минуте встречи.
«Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 6 очков. «Ньюкасл Юнайтед» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
15
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|3 : 1
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|1 : 0
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|1 : 0
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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