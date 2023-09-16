«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» в матче 5-го тура АПЛ — 1:0.

У черно-белых отличился нападающий Каллам Уилсон, который реализовал пенальти на 64-й минуте встречи.

«Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 6 очков. «Ньюкасл Юнайтед» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже.