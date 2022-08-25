«Бешикташ» объявил о подписании контракта с Делле Алли

«Бешикташ» на своей странице в Twitter сообщил о подписании контракта с полузащитником «Эвертона» Деле Алли.

Клуб объявил о бесплатной аренде англичанина до конца сезона-2022/23. При этом у него будет право выкупа футболиста.

Деле Алли перешел в «Эвертон» из «Тоттенхэма» зимой 2022 года. За «ирисок» он сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.