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«Бешикташ» объявил о подписании контракта с Делле Алли

Виктория Кравченко
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«Бешикташ» на своей странице в Twitter сообщил о подписании контракта с полузащитником «Эвертона» Деле Алли.

Клуб объявил о бесплатной аренде англичанина до конца сезона-2022/23. При этом у него будет право выкупа футболиста.

Деле Алли перешел в «Эвертон» из «Тоттенхэма» зимой 2022 года. За «ирисок» он сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.

Деле Алли
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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