Павар отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел, чтобы защитник «Баварии» Бенжамен Павар перешел в английский клуб, сообщает Sky Germany. «МЮ» сделал запрос, но никаких переговоров не состоялось.

«Челси» также проявлял интерес к подписанию Павара этим летом в качестве замены Антонио Рюдигеру, но 26-летний француз сообщил руководству «Баварии», что хочет остаться в клубе.

Действующий контракт Павара рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне игрок забил два мяча в четырех матчах.