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Сегодня, 06:55

Павар отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел, чтобы защитник «Баварии» Бенжамен Павар перешел в английский клуб, сообщает Sky Germany. «МЮ» сделал запрос, но никаких переговоров не состоялось.

«Челси» также проявлял интерес к подписанию Павара этим летом в качестве замены Антонио Рюдигеру, но 26-летний француз сообщил руководству «Баварии», что хочет остаться в клубе.

Действующий контракт Павара рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне игрок забил два мяча в четырех матчах.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
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6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
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 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
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27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
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27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
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Ливерпуль – Борнмут
 - : -
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Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

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