«Челси» заплатит 82,5 миллиона евро за Фофана

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана близок к переходу в «Челси». О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

По информации источника, сумма трансфера составит 82,5 миллиона евро без учета бонуса. Бонусы могут сделать защитника самым дорогим в истории.

Ранее стало известно, что «Челси» подпишет с игроком контракт до 2028 года. Его зарплата составит около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Фофана сыграл в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.