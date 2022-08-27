Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:15

«Челси» заплатит 82,5 миллиона евро за Фофана

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана близок к переходу в «Челси». О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

По информации источника, сумма трансфера составит 82,5 миллиона евро без учета бонуса. Бонусы могут сделать защитника самым дорогим в истории.

Ранее стало известно, что «Челси» подпишет с игроком контракт до 2028 года. Его зарплата составит около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне Фофана сыграл в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алана Мамаева похвасталась пышным бюстом на отдыхе
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» ищет полузащитника на трансферном рынке
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости