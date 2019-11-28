Паскаль Сиган: «В 2003 году в отеле «Арсенала» в Москве нас ждали 10 топ-моделей»

Экс-защитник «Арсенала» Паскаль Сиган вспомнил о визите в Москву в 2003 году. В матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» лондонцы сыграли вничью (0:0).

— Когда мы прибыли в наш отель в Москве, там наc ждали 10 российский топ-моделей, — цитирует fapl Сигана со ссылкой на La Voix du Nord. — Они сидели за стойкой бара. Позже нам сказали, что их специально подослали, чтобы утомить нас вечером перед игрой.

Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в ловушку.

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