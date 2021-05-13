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Паркер может возглавить «Тоттенхэм»

08:35
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер может возглавить другой клуб из Лондона, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, «Тоттенхэм» включил 40-летнего англичанина в шорт-лист претендентов на пост главного тренера. С 20 апреля исполняющим обязанности главного тренера «шпор» является Райан Мэйсон.

Отметим, Паркер выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2013 год.

Паркер возглавляет «Фулхэм» с февраля 2019 года. По итогам текущего сезона лондонцы вылетели из АПЛ.

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