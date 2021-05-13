Лэмпард стал основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Лондона, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 42-летний англичанин является основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас». Контракт Роя Ходжсона с командой истекает в конце сезона.

Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», которым он руководил с июля 2019 по 25 января 2021 года. Также он возглавлял «Дерби Каунти», с которым занял шестое место в чемпионшипе.

«Кристал Пэлас» после 35 матчей занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея в активе 41 очко.