Лэмпард стал основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
08:11
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Лондона, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, 42-летний англичанин является основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас». Контракт Роя Ходжсона с командой истекает в конце сезона.
Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», которым он руководил с июля 2019 по 25 января 2021 года. Также он возглавлял «Дерби Каунти», с которым занял шестое место в чемпионшипе.
«Кристал Пэлас» после 35 матчей занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея в активе 41 очко.
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