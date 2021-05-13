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«Тоттенхэм» интересуется 16-летним полузащитником «Ньюкасла»

09:52
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Полузащитник «Ньюкасла» Бобби Кларк может продолжить карьеру в другом клубе Англии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 16-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм». Хавбек стал самым молодым игроком, который выступал за молодежную команду «Ньюкасла» в возрасте 14 лет и 206 дней. Отметим, Бобби является сыном Ли Кларка — бывшего полузащитника «Ньюкасла» и «Фулхэма».

Кларк выступает за сборную Англии U-16 и считается одним из самых перспективных игроков в своей возрастной группе.

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