«Тоттенхэм» интересуется 16-летним полузащитником «Ньюкасла»
09:52
Полузащитник «Ньюкасла» Бобби Кларк может продолжить карьеру в другом клубе Англии, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, на 16-летнего англичанина претендует «Тоттенхэм». Хавбек стал самым молодым игроком, который выступал за молодежную команду «Ньюкасла» в возрасте 14 лет и 206 дней. Отметим, Бобби является сыном Ли Кларка — бывшего полузащитника «Ньюкасла» и «Фулхэма».
Кларк выступает за сборную Англии U-16 и считается одним из самых перспективных игроков в своей возрастной группе.
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