«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Лейпцига»

«Челси» интересуется защитником «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает Goal со ссылкой на France Football.

По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что «Челси» готов сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро. 5 марта сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».