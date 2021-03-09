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«Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Лейпцига»

17:59
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«Челси» интересуется защитником «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает Goal со ссылкой на France Football.

По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что «Челси» готов сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро. 5 марта сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/nz9xiwi6xm681nsgy0j3cl29d

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