Кавани получил три матча дисквалификации за пост в Instagram

Футбольная ассоциация Англии (FA) отреагировала на пост нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в Instagram.

33-летний уругваец получил три матча дисквалификации за употребление слова «негрито» в одной из публикаций. При этом «Манчестер Юнайтед встал на защиту футболиста, отметив, что слово явно использовалось в ласкательной форме, а также имеет разные значения в Южной Америке, где родился Кавани, однако Ассоциация никак не это не отреагировала. Кроме того, футболист получил 100 тысяч фунтов штрафа.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 9 матчей, в которых забил три мяча и отдал 2 голевые передачи.

Если в Англии чемпионат не приостановят из-за вспышки коронавируса, то Кавани пропустит игру АПЛ с «Астон Виллой», полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» и встречу Кубка Англии против «Уотфорда».