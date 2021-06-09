Основатель Spotify вновь попытается купить «Арсенал»

Основатель и исполнительный директор сервиса передачи музыки Spotify Даниэль Эк вновь попытается купить «Арсенал», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 38-летний шведский миллиардер готовит предложение в размере 2,1 миллиарда фунтов за акции клуба, которыми владеет американский предприниматель Стэн Кронке и его семья.

15 мая Эк сообщал, что его предложение в размере 1,8 миллиарда фунтов за акции «Арсенала» было отклонено.