Основатель Spotify вновь попытается купить «Арсенал»
07:45
Основатель и исполнительный директор сервиса передачи музыки Spotify Даниэль Эк вновь попытается купить «Арсенал», сообщает Daily Mail.
По информации источника, 38-летний шведский миллиардер готовит предложение в размере 2,1 миллиарда фунтов за акции клуба, которыми владеет американский предприниматель Стэн Кронке и его семья.
15 мая Эк сообщал, что его предложение в размере 1,8 миллиарда фунтов за акции «Арсенала» было отклонено.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9665699/Daniel-Ek-launch-Arsenal-takeover-bid-Spotify-CEO-offer-2bn.html
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