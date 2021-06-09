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Основатель Spotify вновь попытается купить «Арсенал»

07:45
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Основатель и исполнительный директор сервиса передачи музыки Spotify Даниэль Эк вновь попытается купить «Арсенал», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 38-летний шведский миллиардер готовит предложение в размере 2,1 миллиарда фунтов за акции клуба, которыми владеет американский предприниматель Стэн Кронке и его семья.

15 мая Эк сообщал, что его предложение в размере 1,8 миллиарда фунтов за акции «Арсенала» было отклонено.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9665699/Daniel-Ek-launch-Arsenal-takeover-bid-Spotify-CEO-offer-2bn.html

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