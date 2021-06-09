«Челси» планирует отдать Гилмора в аренду в следующем сезоне

«Челси» планирует отдать полузащитника Билли Гилмора в аренду в следующем сезоне, сообщает The Sun.

По информации источника, в клубе хотят, чтобы 19-летний шотландец получил игровую практику, которой ему не хватает в составе «синих».

В сезоне-2020/21 Гилмор провел 12 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.