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«Челси» планирует отдать Гилмора в аренду в следующем сезоне

07:33
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«Челси» планирует отдать полузащитника Билли Гилмора в аренду в следующем сезоне, сообщает The Sun.

По информации источника, в клубе хотят, чтобы 19-летний шотландец получил игровую практику, которой ему не хватает в составе «синих».

В сезоне-2020/21 Гилмор провел 12 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15206698/chelsea-billy-gilmour-loan-transfer-scotland/

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