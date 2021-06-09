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«Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу

08:25
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«Вулверхэмптон» интересуется вратарем «Олимпиакоса» Жозе Са, сообщает Sky Italia.

По информации источника, «волки» рассматривают 28-летнего португальца в качестве потенциальной замены нынешнему голкиперу команды Рую Патрисиу, который может перейти в «Рому».

В сезоне-2020/21 Жозе Са провел 44 матча за «Олимпиакос», из них 19 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

8 июня сообщалось, что «Вулверхэмптон» требует от «Ромы» 12 миллионов евро за Руя Патрисиу.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/07/roma-rui-patricio-calciomercato-news

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