«Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу
08:25
«Вулверхэмптон» интересуется вратарем «Олимпиакоса» Жозе Са, сообщает Sky Italia.
По информации источника, «волки» рассматривают 28-летнего португальца в качестве потенциальной замены нынешнему голкиперу команды Рую Патрисиу, который может перейти в «Рому».
В сезоне-2020/21 Жозе Са провел 44 матча за «Олимпиакос», из них 19 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
8 июня сообщалось, что «Вулверхэмптон» требует от «Ромы» 12 миллионов евро за Руя Патрисиу.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/07/roma-rui-patricio-calciomercato-news
Читайте также
«Нельзя ставить автобус против Бельгии! Жду в старте Головина и Миранчука». Колонка Дмитрия Аленичева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю