«Вулверхэмптон» может купить вратаря «Олимпиакоса» в случае ухода Руя Патрисиу

«Вулверхэмптон» интересуется вратарем «Олимпиакоса» Жозе Са, сообщает Sky Italia.

По информации источника, «волки» рассматривают 28-летнего португальца в качестве потенциальной замены нынешнему голкиперу команды Рую Патрисиу, который может перейти в «Рому».

В сезоне-2020/21 Жозе Са провел 44 матча за «Олимпиакос», из них 19 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

8 июня сообщалось, что «Вулверхэмптон» требует от «Ромы» 12 миллионов евро за Руя Патрисиу.