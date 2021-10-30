Определились пары 1/4 финала Кубка английской лиги
Стали известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги.
Сегодня, 30 октября состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира, по итогам которой «Тоттенхэм» встретится с «Вест Хэмом», «Арсенал» — с «Сандерлендом», «Брентфорд» — с «Челси», а «Лестер» — с «Ливерпулем».
The Quarter-Final draw! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/0E44OFVvvp— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 30, 2021
Даты проведения матчей будут объявлены позже, известно, что игры состоятся до 20 декабря 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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