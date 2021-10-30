Букайо Сака проведет сотый матч за «Арсенал»
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака проведет сотый матч за «канониров».
Встреча 10-го тура АПЛ против «Лестера» станет для 20-летнего англичанина сотой в составе своей команды.
«Я очень горд, что сегодня в сотый раз выйду на поле за «Арсенал». Хочу, чтобы этот матч запомнился мне надолго», — приводит пресс-служба «канониров» слова футболиста.
? «I'm very proud to stand here and say that today I'll be playing my 100th game for Arsenal» ??— Arsenal (@Arsenal) October 30, 2021
? @BukayoSaka87 #LEIARS pic.twitter.com/7F0MGX49Uk
Сака — воспитанник «Арсенала». В предыдущих 99 играх за команду он забил 13 голов и сделал 22 результативных передачи.
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