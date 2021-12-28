«Они просто кучка нытиков». Невилл раскритиковал игроков «МЮ» после ничьей с «Ньюкаслом»

Футбольный эксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился впечатлениями от игры команды в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры — бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра. Не могу отметить не единого момента со знаком «плюс» в игре команды. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал все, что мог.

Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе", — приводит слова Невилла Goal.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «МЮ» с 28 очками — на седьмой строчке.