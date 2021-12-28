«Севилья» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

«Севилья» сделала «Манчестер Юнайтед» предложение об аренде нападающего Антони Марсьяля, сообщает Sky Sport.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона-2021/22. Руководство английской команды пока не ответило на предложение.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.