«Севилья» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля
15:03
«Севилья» сделала «Манчестер Юнайтед» предложение об аренде нападающего Антони Марсьяля, сообщает Sky Sport.
По информации источника, испанский клуб хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона-2021/22. Руководство английской команды пока не ответило на предложение.
В текущем сезоне Марсьяль сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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