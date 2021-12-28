Рангник остался недоволен игрой «МЮ» в матче против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

«Я остался недоволен нашим выступлением. У нас было слишком много невынужденных ошибок, и ранний гол не облегчил задачу. В первом тайме мы навязывали борьбу, во втором мы были лучше, но это вопрос энергии и физической подготовки, и нам нужно стать лучше в этих областях. У нас были голевые моменты, но и у «Ньюкасла» тоже. Хорошо, что мы получили одно очко в матче, где проигрывали со счетом 0:1, но наша результативность должна улучшиться», — приводит слова Рангника BBC Sport.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «МЮ» с 28 очками — на седьмой строчке.