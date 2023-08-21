Гвардиола — о продлении Силвы и Уокера: «Надеюсь, это произойдет. Это будет моя мечта!»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой и защитником Кайлом Уокером.
«Это будет моя мечта! То же самое и с Кайлом Уокером. Надеюсь, это произойдет. От всего сердца я желаю, чтобы это произошло», — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports.
Ранее 29-летний португалец дал устное согласие на подписание нового контракта с «Манчестер Сити». Уокер, которым интересовалась «Бавария», также близок к продлению договора.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|4 : 0
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|3 : 1
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
Новости