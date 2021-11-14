Онана отказался подписать контракт с «Арсеналом»
Голкипер Андре Онана продолжит карьеру в «Интере». В феврале камерунец должен подписать предварительный контракт с миланским клубом, который начнет действовать с июля, сообщает La Gazzetta dello Sport.
К Онана также обращался «Арсенал», но вратарь отказал клубу из Лондона.
Напомним, что в начале ноября истек срок дисквалификации Андре Онана за нарушение антидопинговых правил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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