«Арсенал» готов продать Пепе за 25 миллионов фунтов
«Арсенал» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Николя Пепе. Лондонвский клуб хочет получить за игрока 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Football.London.
Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории «Арсенала» — в августе 2019 «канониры» приобрели Николя у «Лилля» за 72 миллиона фунтов.
В этом сезоне 26-летний Пепе отметился только пятью появлениями в стартовом состав и не забил ни одного гола.
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