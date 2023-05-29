Одемвингие назвал позорным решение «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, который поиграл за ряд клубов из Англии, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днем рождения в официальном Twitter-аккаунте клуба.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение", — сказал Одемвингие «СЭ».

Сегодня, 29 мая, Аршавину исполнилось 42 года.

Россиянин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.