«Ньюкасл» выиграл в этом сезоне АПЛ только один из девяти матчей, в которых открывал счет
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«Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.
При этом «сороки» открыли счет на седьмой минуте усилиями Алена Сен-Максимена. «Ньюкасл» выиграл лишь один матч из девяти в этом сезоне АПЛ, когда забивал первый. Из-за этого команда потеряла 19 очков.
«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Осенью стало известно, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.
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