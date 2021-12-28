Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ньюкасл» выиграл в этом сезоне АПЛ только один из девяти матчей, в которых открывал счет

01:29
Теги:

«Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

При этом «сороки» открыли счет на седьмой минуте усилиями Алена Сен-Максимена. «Ньюкасл» выиграл лишь один матч из девяти в этом сезоне АПЛ, когда забивал первый. Из-за этого команда потеряла 19 очков.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Осенью стало известно, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Следователи завершили работу в квартире погибшего Просвирнина
0
Реклама