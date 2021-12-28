«Ньюкасл» выиграл в этом сезоне АПЛ только один из девяти матчей, в которых открывал счет

«Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

При этом «сороки» открыли счет на седьмой минуте усилиями Алена Сен-Максимена. «Ньюкасл» выиграл лишь один матч из девяти в этом сезоне АПЛ, когда забивал первый. Из-за этого команда потеряла 19 очков.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Осенью стало известно, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.