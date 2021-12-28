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Эдди Хау: «Ньюкасл» заслуживал победу над «МЮ»

01:41
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы очень разочарованы, что не смогли выиграть. Мы заслужили победу. Ребята блестяще выполнили план на игру, мы должны были очень хорошо обороняться в центре поля. Я думаю, что мы были очень хороши и не заслужили ничьи. Не знаю, как де Хеа смог спасти после удара Мигеля Альмирона. Я думал, что это уже гол. Надеюсь, мы увидели начало новой команды и то, как мы хотим играть. Сегодня мы действительно дали бой «Манчестер Юнайтед». Если бы не невезение, мы могли бы выиграть», — приводит слова Хау Sky Sports.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «МЮ» с 28 очками — на седьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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