Эдди Хау: «Ньюкасл» заслуживал победу над «МЮ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы очень разочарованы, что не смогли выиграть. Мы заслужили победу. Ребята блестяще выполнили план на игру, мы должны были очень хорошо обороняться в центре поля. Я думаю, что мы были очень хороши и не заслужили ничьи. Не знаю, как де Хеа смог спасти после удара Мигеля Альмирона. Я думал, что это уже гол. Надеюсь, мы увидели начало новой команды и то, как мы хотим играть. Сегодня мы действительно дали бой «Манчестер Юнайтед». Если бы не невезение, мы могли бы выиграть», — приводит слова Хау Sky Sports.

«Ньюкасл» с 11 очками и одной победой занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «МЮ» с 28 очками — на седьмой строчке.