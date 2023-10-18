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Сегодня, 17:30

«Ньюкасл» подтвердил, что Тонали находится под следствием по делу о ставках

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сандро Тонали.
Фото Reuters

«Ньюкасл» сделал заявление по ситуации вокруг полузащитника команды Сандро Тонали.

«Ньюкасл» может подтвердить, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении Сандро Тонали в связи с незаконной деятельностью по размещению ставок.

Сандро полностью участвует в расследовании и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами. Он и его семья будут продолжать получать всестороннюю поддержку клуба.

В связи с продолжающимся процессом Сандро и «Ньюкасл» на данный момент не могут дать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении на сайте «сорок».

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.

18 октября появилась информация о признании Тонали в ставках на футбол. По его словам, он ставил на победы «Милана», когда играл за итальянский клуб, но делал это только тогда, когда отсутствовал на поле.

В летнее трансферное окно 23-летний итальянец перешел из «Милана» в «Ньюкасл».

Сандро Тонали
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«МЮ» не будет продлевать контракт с Гринвудом
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
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Брентфорд – Бернли
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Ман. Сити – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
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21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
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Челси – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

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Ньюкасл Юнайтед

 6
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 5
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Педру Нету

Вулверхэмптон

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

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Родри

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Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

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Ливерпуль

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