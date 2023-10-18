«МЮ» не будет продлевать контракт с Гринвудом

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило нападающему Мэйсону Гринвуду, что у него нет будущего в команде, пишет Daily Star.

По данным источника, футболист покинет клуб, независимо от того, как выступит в аренде в «Хетафе». Его контракт с «МЮ» истекает этим летом, продлевать соглашение руководство не будет.

В этом сезоне Гринвуд отметился голом и результативной передачей в 5 матчах чемпионата Испании. «Хетафе» арендовал англичанина 1 сентября 2023 года за 5 миллионов евро.