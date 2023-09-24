Почеттино: «Челси» нужно изменить ситуацию, и единственный способ — это упорная работа»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
«Я не огорчен, просто разочарован. Я думаю, что до красной карточки мы были лучше. Команда выложилась полностью, нам нужно продолжать работать. Играть вдесятером всегда сложно. Нам нужно изменить ситуацию, и единственный способ, который я знаю, — это упорная работа. Единственное, чего нам не хватает, — это забитых мячей. Если мы будем продолжать упорно работать, то все изменится», — приводит слова Почеттино ВВС.
«Челси» не выигрывает на протяжении трех матчей АПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
3
|Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|
4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|
6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|
7
|Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|
8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|
9
|МЮ
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|
10
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|
18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|
19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 0
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|2 : 0
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 3
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 2
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|3 : 1
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|3 : 1
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|0 : 8
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|4
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0