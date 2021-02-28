Нуну — о ничьей с «Ньюкаслом»: «Не особо смотрю на результат, больше смотрю на исполнение»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).
«Я не особо смотрю на результат. Я больше смотрю на исполнение. Думаю, что мы хорошо владели мячом и нашли правильные места. Я разочарован тем, как мы пропустили, но реакция была хорошей. Мы хорошо завершили игру. Наши ожидания высоки, мы ожидаем хороших результатов от игроков», — приводит слова Нуну BBC Sport.
«Сороки» остались в таблице на 17-м месте в четырех очках от зоны вылета. «Вулверхэмптон» остался 12-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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