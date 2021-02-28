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Нуну — о ничьей с «Ньюкаслом»: «Не особо смотрю на результат, больше смотрю на исполнение»

04:02
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

«Я не особо смотрю на результат. Я больше смотрю на исполнение. Думаю, что мы хорошо владели мячом и нашли правильные места. Я разочарован тем, как мы пропустили, но реакция была хорошей. Мы хорошо завершили игру. Наши ожидания высоки, мы ожидаем хороших результатов от игроков», — приводит слова Нуну BBC Sport.

«Сороки» остались в таблице на 17-м месте в четырех очках от зоны вылета. «Вулверхэмптон» остался 12-й строчке.

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